23 очка Леброна не помогли «Лейкерс» одолеть «Финикс»

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:115.



Самым результативным игроком «Лейкерс» стал американец Леброн Джеймс, набравший 23 очка, три подбора и четыре передачи. Самым результативным у «Финикса» стал Девин Букер. У него 22 очка, три подбора и одна передача.



Также сегодня было сыграно ещё четыре матча. «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:112, «Шарлотт Хорнетс» уступил «Индиане Пэйсерс» (97:122), «Бостон Селтикс» проиграл «Торонто Рэпторс» (119:125) и «Даллас Маверикс» переиграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 98:96.

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