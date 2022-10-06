23 очка Леброна не помогли «Лейкерс» одолеть «Финикс»
Поделиться
В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:115.
Самым результативным игроком «Лейкерс» стал американец Леброн Джеймс, набравший 23 очка, три подбора и четыре передачи. Самым результативным у «Финикса» стал Девин Букер. У него 22 очка, три подбора и одна передача.
Также сегодня было сыграно ещё четыре матча. «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:112, «Шарлотт Хорнетс» уступил «Индиане Пэйсерс» (97:122), «Бостон Селтикс» проиграл «Торонто Рэпторс» (119:125) и «Даллас Маверикс» переиграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 98:96.
Комментарии
- 6 октября 2022
-
07:33
-
00:54
- 5 октября 2022
-
23:56
-
22:49
-
21:57
-
20:38
-
19:47
-
18:56
-
18:00
-
16:35
-
16:30
-
15:54
-
14:48
-
13:30
-
12:51
-
12:30
-
11:54
-
11:48
-
11:14
-
10:48
-
10:28
-
09:59
-
09:56
-
07:34
-
00:18
- 4 октября 2022
-
22:31
-
21:58
-
19:43
-
18:22
-
17:22
-
16:19
-
15:38
-
15:12
-
14:52
-
14:18
Партнерский контент