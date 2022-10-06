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Ванвлит: Коби — лучший игрок всех времён

Ванвлит: Коби — лучший игрок всех времён
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Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит считает Коби Брайанта лучшим игроком всех времён.

«Для меня Коби – лучший игрок всех времён. Таким было моё первое впечатление о баскетболе. Я наблюдал за ним где-то с 2001 года и до того дня, когда он завершил карьеру. Технические навыки, мышление, характер, атлетизм, бросок – всё это на хирургическом уровне. Он тот самый парень», — приводит слова Ванвлита Ball Don’t Stop.

Ранее стало известно, что Федеральный суд присяжных США постановил, что Лос-Анджелес должен заплатить вдове Коби Брайанта Ванессе $ 16 млн в качестве компенсации за распространение фотографий с места гибели её мужа и дочери.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:

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