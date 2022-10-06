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Гомельский ответил на вопрос, почему россияне не пытаются перейти в сильные клубы Европы

Гомельский ответил на вопрос, почему россияне не пытаются перейти в сильные клубы Европы
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о причинах, по котором российские баскетболисты не отправляются играть в европейские чемпионаты. Соответствующий вопрос ему задал пользователь его официального сайта. По словам специалиста, всё дело в привлекательности контрактов, которые могут предложить в России.

«Почему, на ваш взгляд, российские игроки никогда не пытаются перейти в сильные европейские клубы, выступающие в Евролиге?» — поинтересовались у Гомельского.

«В сильных европейских клубах им не могут предложить таких контрактов, как в России», — ответил Владимир.

Ранее Гомельский назвал команды, которые, по его мнению, будут фаворитами Евролиги в предстоящем сезоне.

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