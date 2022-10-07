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Андрей Ватутин привёл актуальную информацию о судебных разбирательствах ЦСКА с Евролигой

Андрей Ватутин привёл актуальную информацию о судебных разбирательствах ЦСКА с Евролигой
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о текущей ситуации с Евролигой и судебных разбирательствах, которые клуб ведёт с ней.

«Мы подавали иск в люксембургский суд с просьбой принять обеспечительные меры по факту исключения нас из турнира и вернуть клуб в Евролигу. Нам было отказано. Подали апелляцию, ждём решения. Этим занимаются специально нанятые юристы, клуб не тратит на это время», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.

Напомним, в конце марта в Евролиге приняли решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. В середине июня Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в следующем сезоне. Большинство акционеров Евролиги проголосовало против допуска российских команд.

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