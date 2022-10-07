«В 2045-м все будут выглядеть как он». Яннис Адетокунбо — о 18-летнем баскетболисте. Фото

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказал мнение, что Виктор Вембаньяма (18 лет, 218 см), которому многие эксперты предрекают первый номер драфта НБА – 2023, являет собой прототип баскетболиста будущего и у него определённо есть шанс стать одним из лучших.
«У меня была возможность впервые увидеть игру Виктора в 2021 году, год назад, когда мой младший брат Костас играл за АСВЕЛ и они были товарищами по команде. Этот парень невероятен. Я верю, что в 2045 году все будут выглядеть как Виктор.
Его навыки, бросок, как он двигается… он невероятно быстр для своего роста, может блокировать удары, здорово действует в обороне, он просто невероятен. С таким телом он может не развиваться. Думаю, у него есть шанс стать одним из лучших», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.
Фото: Из личного архива Виктора Вембаньямы
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