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Джейк Пол пообещал Дрэймонду Грину $ 10 млн за его появление в ринге

Джейк Пол пообещал Дрэймонду Грину $ 10 млн за его появление в ринге
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Известный видеоблогер и боксёр Джейк Пол высказался насчёт видео, на котором Дрэймонд Грин отправляет в нокаут своего одноклубника по «Голден Стэйт Уорриорз» Джордана Пула.

«Нужно вывести Грина в ринг. Дрэймонд, я плачу $ 10 млн за то, чтобы ты вышел в ринг в следующей программе Most Valuable Promotions. Кого ты хочешь себе в соперники?», — написал в своих социальных сетях Джейк Пол.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку, и теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.

Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.

Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».

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