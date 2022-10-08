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Лидер «Денвера» Никола Йокич пропустил матч с «Чикаго»

Лидер «Денвера» Никола Йокич пропустил матч с «Чикаго»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич из-за травмы пропустил предсезонный матч своей команды с «Чикаго Буллз». Об этом сообщила журналистка Кэти Уиндж в своих социальных сетях.

«Никола Йокич не сыграл сегодня против «Буллз» из-за растяжения связок правого запястья. Он остался в Денвере и не полетел с командой на матч. Для него это шанс получить дополнительный отдых и залечить травму. «Наггетс» решил перестраховаться», — написала Уиндж.

Матч между «Чикаго» и «Денвером» состоялся сегодня, 8 октября, и завершился в пользу «быков» со счётом 131:113.

Йокич в минувшем сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, сделал 1000 подборов и 500 передач за один сезон.

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