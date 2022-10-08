Чемпион НБА высказался о конфликте Дрэймонда Грина и Джордана Пула

Бывший чемпион НБА Стивен Джексон высказался о конфликтной ситуации игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и Джордана Пула.
«Не было никаких причин для этой драки. Вчера вечером я сказал Дрэймонду, что он должен исправить ситуацию с Пулом. Ему от этого конфликта точно нет никакой выгоды. Он должен поступить как старший брат. На тренировках ты никогда не позволяешь себе бить младших по возрасту или своих товарищей по команде», – приводит слова Джексона Fadeaway World.
Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой.
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