Браун: Тейтум слишком холодный. Нам нужно, чтобы он был более эмоциональным
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Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу товарища по команде Джейсона Тейтума.
«Когда все начинают кричать и проявлять эмоции, Джей Ти остаётся на своей волне. Понимаете? Он не выходит за рамки своего привычного настроения. Иногда мы бываем разочарованы и хотим, чтобы он высказался, а он просто молчит. Он слишком холодный. Нам нужно, чтобы он говорил чаще и был более эмоциональным. Так мы будем двигаться в правильном направлении», — приводит слова Брауна NBC Sports.
Ранее Тейтум рассказал о том, как он впервые в жизни повстречался с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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