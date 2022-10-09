Браун: Тейтум слишком холодный. Нам нужно, чтобы он был более эмоциональным

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу товарища по команде Джейсона Тейтума.

«Когда все начинают кричать и проявлять эмоции, Джей Ти остаётся на своей волне. Понимаете? Он не выходит за рамки своего привычного настроения. Иногда мы бываем разочарованы и хотим, чтобы он высказался, а он просто молчит. Он слишком холодный. Нам нужно, чтобы он говорил чаще и был более эмоциональным. Так мы будем двигаться в правильном направлении», — приводит слова Брауна NBC Sports.

Ранее Тейтум рассказал о том, как он впервые в жизни повстречался с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: