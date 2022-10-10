Кевин Дюрант не согласился с Адетокунбо, сказавшим, что требуется для игры в НБА

Звезда «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на высказывание игрока «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Для величия нужны не только навыки. И это то, чего люди не понимают. Вы можете быть самым большим умельцем на Земле, но не попасть в НБА. НБА – это не только навыки. Для победы здесь требуется гораздо больше.

Леброн Джеймс в лиге 20 лет. И когда вы думаете о Леброне, то задумываетесь о стабильности. Вспомните о Майкле Джордане. Дело в помешанности на том, чтобы стать лучше. То же касается и Коби [Брайанта]. Карри, Дюрант… дело не только в навыках», – сказал Адетокунбо в недавнем интервью Sirius XM.

«Настрой и навыки идут рука об руку, по моему мнению. У всех великих было и то, и другое», – ответил Дюрант в социальных сетях.