«Мне абсолютно плевать». Томас Эртель ответил на критику из-за переезда в Россию

Новичок «Зенита», разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель высказался о своём решении перейти в российский клуб.



«Для тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию. Мне абсолютно плевать, щнайте это. Так что можете не извиняться. Просто живите своей жизнью. Заранее спасибо», — написал Эртель в соцсетях.



Напомним, Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. В сезоне-2021/2022 Томас провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе. На прошедшем чемпионате Европы по баскетболу национальная команда Франции дошла до финала, где уступила сборной Испании. Эртель был одним из лидеров команды.



Из-за перехода в «Зенит» Эртеля отстранили от сборной, так как игрок ранее подписал соглашение с федерацией баскетбола Франции, запрещающее переходить в клубы из России и Беларуси.