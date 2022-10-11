Дабл-дабл Деандре Эйтона не помог «Финиксу» одолеть «Денвер»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:105.
Самым результативным игроком «Денвера» стал американец Иш Смит, набравший 17 очков, сделавший три подбора и семь передач. Самым результативным у «Финикса» стал американец Девин Букер. У него 20 очков, три подбора и две передачи. Также дабл-дабл заработал Деандре Эйтон. Он набрал 19 очков и 11 подборов.
Также сегодня было сыграно ещё три матча. «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:97, «Шарлотт Хорнетс» уступил «Вашингтон Уизардс» (107:116), а «Хьюстон Рокетс» проиграл «Майами Хит» со счётом 110:118.
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