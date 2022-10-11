Исполнительному директору Российской федерации баскетбола пришла повестка в военкомат
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Бывшему баскетболисту ЦСКА и «Химок», а ныне исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимиру Дячоку пришла повестка в военкомат, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
42-летний Дячок стал исполнительным директором РФБ в конце апреля этого года.
Будучи игроком, Владимир Дячок выступал за «Университет-Югра», ЦСКА, «Химки», «Енисей» и «Спартак» из Санкт-Петербурга. В составе армейцев стал чемпионом Евролиги сезона-2005/2006, а в составе студенческой сборной России – серебряным призёром Всемирной универсиады 2003 года.
Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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