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Касаткин назвал молодого игрока, являющегося «главной надеждой российского баскетбола»

Касаткин назвал молодого игрока, являющегося «главной надеждой российского баскетбола»
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Защитник МБА Даниил Касаткин поделился мыслями о молодом российском игроке Егоре Дёмине, который выступает за молодёжный состав мадридского «Реала». По мнению Касаткина, с Дёминым связано будущее российского баскетбола.

«Не пересекался, но я очень высокого мнения о нём. Смотрел много матчей Егора. Думаю, у него большое будущее. Дёмин — главная надежда российского баскетбола. Очень талантливый, и, что я видел, слышал о нём, голова у него тоже на плечах. Верю, что у него всё получится. Понятно, что когда тебе 16 лет, то многое может пойти не так. Главное, делать правильный выбор места, где тебе будут доверять, где ты будешь постоянно играть и развиваться. В «Реале» у него всё в порядке», — приводят слова Касаткина «Известия».

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