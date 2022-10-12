Касаткин назвал молодого игрока, являющегося «главной надеждой российского баскетбола»
Поделиться
Защитник МБА Даниил Касаткин поделился мыслями о молодом российском игроке Егоре Дёмине, который выступает за молодёжный состав мадридского «Реала». По мнению Касаткина, с Дёминым связано будущее российского баскетбола.
«Не пересекался, но я очень высокого мнения о нём. Смотрел много матчей Егора. Думаю, у него большое будущее. Дёмин — главная надежда российского баскетбола. Очень талантливый, и, что я видел, слышал о нём, голова у него тоже на плечах. Верю, что у него всё получится. Понятно, что когда тебе 16 лет, то многое может пойти не так. Главное, делать правильный выбор места, где тебе будут доверять, где ты будешь постоянно играть и развиваться. В «Реале» у него всё в порядке», — приводят слова Касаткина «Известия».
Комментарии
- 12 октября 2022
-
11:14
-
11:04
-
10:56
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:31
-
09:17
-
07:33
-
00:57
- 11 октября 2022
-
23:13
-
21:55
-
21:39
-
19:35
-
18:01
-
17:15
-
16:21
-
15:51
-
15:39
-
15:03
-
14:56
-
13:49
-
13:18
-
12:24
-
12:18
-
11:45
-
11:07
-
11:06
-
09:56
-
09:46
-
09:41
-
09:31
-
08:03
-
06:53
-
00:43
Партнерский контент