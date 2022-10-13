Главный тренер «Минска» прокомментировал поражение в матче с дебютантом Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче с московским МБА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
«Сегодня была потрясающая атмосфера, я надеюсь, что зрители остались довольны баскетболом, который увидели. Мы продолжаем искать свою игру, стараемся улучшать её с каждым разом, но пока многое не получается. Поздравляю МБА с абсолютно заслуженной победой», — приводит слова Ростислава Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, встреча завершилась победой москвичей со счётом 81:62 (19:16, 24:9, 20:20, 18:17).
Следующий матч МБА проведёт 17 октября в Москве. Его соперниками будут баскетболисты московского ЦСКА. «Минск» в следующем матче сыграет на домашнем паркете с саратовским «Автодором», встреча состоится 17 октября.
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