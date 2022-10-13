Лука Дончич поделился ожиданиями от нового сезона НБА

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился ожиданиями от предстоящего сезона НБА.



«Самое главное, что нам удалось сохранить химию. Между всеми игроками нашей команды есть связь, несмотря на то что появилось несколько новых игроков. И это хорошо. Мы проделываем отличную работу, знаем требования тренера. В новом сезоне будем ещё лучше. Думаю, мы должны больше времени уделять обороне. Чтобы выиграть чемпионат, нужно быть сильными в этом аспекте.



Что касается меня, то была неделя отдыха после Евробаскета. Я много спал, отдохнул и уже готов двигаться дальше. Действительно ли я стал быстрее? Конечно, можете спросить об этом партнёров, которые видели меня на тренировке», — приводит слова Дончича Dallas News.