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Адвокат Грайнер: Бриттни не уверена, что США смогут вернуть её домой

Адвокат Грайнер: Бриттни не уверена, что США смогут вернуть её домой
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Адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер Александр Бойков рассказал о ситуации с возможным обменом спортсменки.

«Бриттни не уверена, что её смогут вернуть домой. Она очень беспокоится о том, что ей придётся отбывать весь срок в России. Возможно, приговор будет как-то изменён и наказание смягчат, так как первоначальное решение суда сильно отличается от обычной судебной практики.

Учитывая обстоятельства, особенности личности Грайнер и признание вины, такой приговор абсолютно невозможен», — цитирует Бойкова New York Times.

Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. На 25 октября назначена апелляция по делу баскетболистки.

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