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«Даллас» планирует провести товарищеский матч с «Реалом»

«Даллас» планирует провести товарищеский матч с «Реалом»
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«Даллас Маверикс» планирует организовать выставочный матч с мадридским «Реалом». Игра может состояться в следующем году.

«Мы пока не знаем, получится ли у нас организовать этот матч со Словенией, но ведётся упорная работа над тем, чтобы организовать матч между «Далласом» и «Реалом». Всё будет зависеть от руководства лиги, так что посмотрим. Но нам бы хотелось этого», — приводит слова владельца «Далласа» Марка Кьюбана Basket News.

Стоит отметить, что лидер «Маверикс» Лука Дончич ранее выступал за мадридский «Реал». Словенец выступал за испанский клуб с 2015 по 2018 год, после чего перешёл в «Даллас».

С «Реалом» Дончич трижды становился чемпионом Испании, дважды выиграл национальный кубок и становился победителем Евролиги.

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