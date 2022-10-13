«Сакраменто Кингз» отчислил двух игроков
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» рассталась с двумя игроками. Об этом в своих социальных сетях, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник в лиге, рассказал инсайдер и журналист Джеймс Хэм. Речь идёт о 29-летнем защитнике Куинне Куке, который в прошлом сезоне выступал за «Локомотив-Кубань», и 33-летнем атакующем защитнике Кенте Бэйзморе, в прошлом сезоне выступавшем за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, Кук дважды выигрывал чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации: в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2018) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020). «Локомотив-Кубань» он покинул зимой прошлого года.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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