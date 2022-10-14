Секулич назвал один из главных факторов поражения «Локомотива-Кубань» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча проходила вчера, 13 октября, в Краснодаре и завершилась со счётом 64:84. По словам Секулича, во многом на результат повлияли глубина скамейки армейцев и уровень их игроков.



«Нам противостоял серьёзный соперник с глубоким составом. Начали мы хорошо, но потом позволили армейцам совершать один лёгкий бросок за другим, что позволило вернуться им в игру. И столь опытная команда, как ЦСКА, сполна воспользовалась этим. После большого перерыва соперник вышел уже совершенно с другим уровнем заряженности на борьбу. Под таким давлением мы начали делать всё больше ошибок, а армейцы – отрываться всё дальше.



У ЦСКА очень глубокий ростер. У них со скамейки выходят игроки уровня Евролиги, одинаково полезные на обеих сторонах площадки. Несомненно, это стало одним из главных факторов сегодняшнего результата», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».



В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пармой». Матч состоится 18 октября.

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