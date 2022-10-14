Секулич назвал один из главных факторов поражения «Локомотива-Кубань» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча проходила вчера, 13 октября, в Краснодаре и завершилась со счётом 64:84. По словам Секулича, во многом на результат повлияли глубина скамейки армейцев и уровень их игроков.
«Нам противостоял серьёзный соперник с глубоким составом. Начали мы хорошо, но потом позволили армейцам совершать один лёгкий бросок за другим, что позволило вернуться им в игру. И столь опытная команда, как ЦСКА, сполна воспользовалась этим. После большого перерыва соперник вышел уже совершенно с другим уровнем заряженности на борьбу. Под таким давлением мы начали делать всё больше ошибок, а армейцы – отрываться всё дальше.
У ЦСКА очень глубокий ростер. У них со скамейки выходят игроки уровня Евролиги, одинаково полезные на обеих сторонах площадки. Несомненно, это стало одним из главных факторов сегодняшнего результата», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».
В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пармой». Матч состоится 18 октября.
- 14 октября 2022
-
00:47
-
00:45
-
00:33
- 13 октября 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:30
-
23:08
-
22:22
-
22:13
-
21:40
-
21:06
-
20:49
-
20:35
-
19:51
-
19:22
-
19:02
-
18:56
-
18:44
-
18:29
-
18:01
-
17:45
-
16:56
-
15:31
-
14:46
-
13:55
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
12:34
-
12:00
-
11:33
-
10:51
-
10:26
-
09:54
-
09:43