Корстин поделилась мнением о дебюте «Самары» в Единой лиге ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила дебют «Самары» в турнире.
«У «Самары» немного другая ситуация. С одной стороны, команда очень серьёзно укомплектовалась в межсезонье, подписав пятерых американцев. Думаю, что клуб действительно вложил немалую часть своего бюджета в качественных легионеров. Все ли американцы подходят этой команде — вопрос. Да, это только начало сезона, и мы видим, что, в отличие от МБА, где заметна командная игра, здесь всё крутится вокруг легионеров-лидеров — Маркоса Найта и Джеймса Энниса. Они проводят больше всего времени на площадке и набирают больше всего очков, через них строится большая часть комбинаций.
К тому же, в отличие от МБА, у «Самары» более сложный старт сезона. Первая игра была с ЦСКА, в которой москвичи оказались намного сильнее. Думаю, это поражение было как холодный душ для «Самары». Дальше команда Базаревича играла с «Локо», который после поражения от МБА провёл работу над ошибками и не захотел проигрывать ещё одному новичку лиги. Третья игра — с «Енисеем» — стала уже победной. Если сравнивать две команды на бумаге, то у «Самары» состав посильнее, чем у красноярцев. И при этом «Енисей» достойно боролся, долгое время лидировал в счёте и уступил лишь в овертайме. Мы ожидали немного большего от «Самары», но это только начало сезона, прошло лишь три матча. И у «Самары», и у МБА ещё всё впереди», — приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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