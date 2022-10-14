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Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Нижним Новгородом»

Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Нижним Новгородом»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» — 75:57 (18:16, 21:6, 15:20, 21:15).

«Для любой команды Единой лиги ВТБ «Пари НН» — одна из самых трудных площадок. Поэтому я всегда счастлив выигрывать здесь.

Ключевым моментом этого матча стала вторая четверть, когда мы вынудили соперника допускать потерю за потерей. Несмотря на разницу в счёте, мы продолжали бороться и относиться к игре с максимальной серьёзностью. Не было, пожалуй, ни одного момента, когда я сомневался в том, что мы сможем взять победу. Мы контролировали матч от начала и до конца», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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