Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Нижним Новгородом»
Поделиться
Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» — 75:57 (18:16, 21:6, 15:20, 21:15).
«Для любой команды Единой лиги ВТБ «Пари НН» — одна из самых трудных площадок. Поэтому я всегда счастлив выигрывать здесь.
Ключевым моментом этого матча стала вторая четверть, когда мы вынудили соперника допускать потерю за потерей. Несмотря на разницу в счёте, мы продолжали бороться и относиться к игре с максимальной серьёзностью. Не было, пожалуй, ни одного момента, когда я сомневался в том, что мы сможем взять победу. Мы контролировали матч от начала и до конца», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
00:47
-
00:45
-
00:33
- 13 октября 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:30
-
23:08
-
22:22
-
22:13
-
21:40
-
21:06
-
20:49
-
20:35
-
19:51
-
19:22
-
19:02
-
18:56
-
18:44
-
18:29
-
18:01
-
17:45
-
16:56
-
15:31
-
14:46
-
13:55
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
12:34
-
12:00
-
11:33
-
10:51
-
10:26
-
09:54
-
09:43
Партнерский контент