Деннис Шрёдер может пропустить старт сезона НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер получил травму пальца руки, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Из-за травмы участие игрока в первом матче регулярного чемпионата, который стартует на следующей неделе, находится под вопросом.
Напомним, Шрёдер вернулся в «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье. Условия сделки не разглашаются, но, по информации инсайдеров, стороны договорились о годовом контракте на сумму $ 2,64 млн.
Шрёдер уже выступал за «Лейкерс» в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 64 матчах (29 в старте) за «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс», набирая в среднем 13,5 очка за игру.
Первый матч регулярного чемпионата НБА сезона-2022/2023 «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт с «Голден Стэйт Уорриорз». Игра состоится в ночь с 18 на 19 октября 2022 года мск.
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