«Детройт» планирует отчислить участника Матча всех звёзд НБА

Разыгрывающий Кемба Уокер, вероятно, будет отчислен из состава «Детройт Пистонс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Клубу так и не удалось найти для игрока подходящий вариант обмена.



В минувшем сезоне Уокер выступал в составе «Нью-Йорк Никс». Он отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи. После этого стало известно, что Кемба Уокер не будет принимать участие в матчах «Никс» в оставшейся части сезоне.



Вскоре стало известно, что Уокер был обменян в «Детройт Пистонс». При этом «Детройт» и Уокер договорились, что игрок пропустит тренировочный лагерь, а клуб отчислит или обменяет его до 17 октября 2022 года.



Отчислив Уокера, «Пистонс» сократят состав команды до 15 игроков.

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