«Сакраменто» оказался сильнее «Лейкерс» в предсезонке НБА. «Денвер» обыграл «ГСУ»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден 1 Центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту нового сезона регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 133:86.



Самый значительный вклад в победу «Сакраменто» внёс 23-летний американский разыгрывающий защитник ДеАарон Фокс, набравший 19 очков и совершивший один подбор и одну передачу. Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс – 12 очков, три подбора.



Ещё в одном матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете уступил «Денвер Наггетс» – 112:119. Лидером по набранным очкам в этой игре стал разыгрывающий защитник хозяев Стефен Карри – 23 очка, два подбора и три передачи.

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