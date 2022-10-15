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«Сакраменто» оказался сильнее «Лейкерс» в предсезонке НБА. «Денвер» обыграл «ГСУ»

«Сакраменто» оказался сильнее «Лейкерс» в предсезонке НБА. «Денвер» обыграл «ГСУ»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден 1 Центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту нового сезона регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 133:86.

Самый значительный вклад в победу «Сакраменто» внёс 23-летний американский разыгрывающий защитник ДеАарон Фокс, набравший 19 очков и совершивший один подбор и одну передачу. Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс – 12 очков, три подбора.

Ещё в одном матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете уступил «Денвер Наггетс» – 112:119. Лидером по набранным очкам в этой игре стал разыгрывающий защитник хозяев Стефен Карри – 23 очка, два подбора и три передачи.

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