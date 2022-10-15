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Экс-игрок «Автодора»: не считая плей-офф НБА, в Евролиге лучший баскетбол в мире

Экс-игрок «Автодора»: не считая плей-офф НБА, в Евролиге лучший баскетбол в мире
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Сербский баскетболист Душан Ристич заявил, что Евролига является турниром, где показывают «лучший баскетбол в мире», если не брать в расчёт матчи плей-офф НБА.

«Не считая плей-офф НБА, регулярный сезон Евролиги — это лучший баскетбол в мире», — написал Ристич в своих социальных сетях.

В настоящий момент Ристич является игроком испанской «Фуэнлабрады». В прошлом сезоне Душан провёл в чемпионате Испании 34 матча, набирал в среднем за игру 10 очков, отдавал 0,5 результативной передачи и совершал 4,7 подбора.

В сезоне-2020/2021 сербский центровой выступал за «Автодор». В саратовском клубе Ристич провёл 10 игр и набирал в среднем за каждую игру 13 очков.

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