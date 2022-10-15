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Везенков признан самым ценным игроком 2-го тура Евролиги

Везенков признан самым ценным игроком 2-го тура Евролиги
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Форвард «Олимпиакоса» Александр Везенков стал самым ценным игроком 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает Eurohoops. Болгарский игрок помог своей команде одержать победу над «Жальгирисом» (90:80), набрав 23 очка и сделав 14 подборов.

Везенков в этом матче реализовал шесть из 10 двухочковых бросков, два из четырёх трёхочковых и пять из шести раз попал с линии штрафной, проведя на паркете 36 минут и 26 секунд. Также на счету Александра две результативные передачи и два перехвата.

Следующий матч в Евролиге «Олимпиакос» проведёт на домашней площадке с испанским «Реалом» Мадрид. Встреча состоится 19 октября. Начало матча — в 21:45 мск.

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