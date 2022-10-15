«Хьюстон» отчислит центрового Деррика Фэйворса

«Хьюстон Рокетс» планирует отчислить центрового Деррика Фэйворса, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.
Фэйворс стал игроком «Хьюстона» в текущее межсезонье в результате крупного обмена с «Оклахома-Сити Тандер», в котором были задействованы семь игроков. Однако «Рокетс» требуется сократить заявку до 15 игроков. В связи с этим клуб решил отчислить Фэйворса.
Прошлый сезон 31-летний баскетболист провёл в «Оклахоме». Фэйворс принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых проводил на площадке в среднем чуть больше 16 минут, набирал 5,3 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 0,6 результативные передачи.
«Оклахома» в минувшем сезоне заняла 14-е место в Западной конференции регулярного чемпионата НБА и не попала в плей-офф.
- 15 октября 2022
-
15:35
-
15:09
-
14:19
-
14:05
-
13:36
-
13:18
-
12:55
-
12:51
-
12:09
-
11:38
-
11:06
-
10:27
-
09:35
-
09:15
-
08:20
-
00:05
- 14 октября 2022
-
23:36
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
21:36
-
21:17
-
20:59
-
20:41
-
20:00
-
19:38
-
18:47
-
18:40
-
18:15
-
18:00
-
17:46
-
17:40
-
17:13
-
16:43
-
16:03