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«Хьюстон» отчислит центрового Деррика Фэйворса

«Хьюстон» отчислит центрового Деррика Фэйворса
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«Хьюстон Рокетс» планирует отчислить центрового Деррика Фэйворса, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Фэйворс стал игроком «Хьюстона» в текущее межсезонье в результате крупного обмена с «Оклахома-Сити Тандер», в котором были задействованы семь игроков. Однако «Рокетс» требуется сократить заявку до 15 игроков. В связи с этим клуб решил отчислить Фэйворса.

Прошлый сезон 31-летний баскетболист провёл в «Оклахоме». Фэйворс принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых проводил на площадке в среднем чуть больше 16 минут, набирал 5,3 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 0,6 результативные передачи.

«Оклахома» в минувшем сезоне заняла 14-е место в Западной конференции регулярного чемпионата НБА и не попала в плей-офф.

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