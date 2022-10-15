«Ему 25 лет, а он выглядит на 72». Гарнетт иронично высказался об игроке «Уорриорз»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» и член Зала славы Кевин Гарнетт иронично высказался об игре центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Кевона Луни.

«Луни крут. Он восемь раз падает, но возвращается, забирает подбор, защищается от Энтони Дэвиса, защищается от чёртового Йокича и защищается от чёртового Эмбиида. Ему вообще всё по барабану. Ему 25 лет, а он выглядит на 72», – сказал Гарнетт в рамках YouTube-подкаста All The Smoke.

Луни выступает за «Голден Стэйт» с 2015 года, с тех пор как был выбран под общим 30-м номером в первом раунде драфта. В минувшем сезоне американец принял участие во всех 82 матчах «Уорриорз», набрав в среднем за игру 6 очков, 7,3 подбора и 2 передачи.