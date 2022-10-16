Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нейт Робинсон впервые рассказал о болезни, которой страдает уже 4 года

Нейт Робинсон впервые рассказал о болезни, которой страдает уже 4 года
Комментарии

Бывший разыгрывающий защитник НБА Нейт Робинсон рассказал, что страдает в течение последних четырёх лет почечной недостаточностью и проходит курс лечения этого заболевания.

«В настоящий момент я прохожу курс лечения от почечной недостаточности, последние четыре года я делал это втайне. Решил рассказать об этом сейчас, потому что хочу стать примером для всех, кому трудно говорить об этой болезни. Мы должны объединиться ради общего дела — нашего здоровья.

Я никогда не был лидером на площадке, но старался всегда подавать пример. Сейчас пришло время высказаться и помочь всем тем, кто страдает болезнью почек», — приводит слова Робинсона журналист Шамс Чарания в своих соцсетях.

За карьеру в НБА Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 матчей, в которых он в среднем набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3,0 передачи.

Новость по теме
Нейт Робинсон назвал топ-5 игроков всех времён

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022