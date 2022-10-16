Нейт Робинсон впервые рассказал о болезни, которой страдает уже 4 года

Бывший разыгрывающий защитник НБА Нейт Робинсон рассказал, что страдает в течение последних четырёх лет почечной недостаточностью и проходит курс лечения этого заболевания.



«В настоящий момент я прохожу курс лечения от почечной недостаточности, последние четыре года я делал это втайне. Решил рассказать об этом сейчас, потому что хочу стать примером для всех, кому трудно говорить об этой болезни. Мы должны объединиться ради общего дела — нашего здоровья.



Я никогда не был лидером на площадке, но старался всегда подавать пример. Сейчас пришло время высказаться и помочь всем тем, кто страдает болезнью почек», — приводит слова Робинсона журналист Шамс Чарания в своих соцсетях.

За карьеру в НБА Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 матчей, в которых он в среднем набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3,0 передачи.

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