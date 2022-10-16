Брогдон сравнил Восточную и Западную конференции НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Малкольм Брогдон считает, что Восточная конференция НБА превосходит по силе Западную на данный момент.



«Восточная конференция на сегодняшний день сильнее. Несколько лет назад мы говорили о бесспорном превосходстве Запада, но сейчас всё изменилось. Восток стал сильнее. Мы забрали их самых талантливых игроков, и они играют на Восточном побережье. Несколько лет назад «Кавальерс» считали лотерейной командой, а теперь они в топ-6.



Топовым командам, как мы или «Милуоки» с «Филадельфией», стало сложнее. В этом сезоне будет тяжёлая борьба. Но я думаю, что в итоге более стабильные команды, способные выдавать победы сериями, будут наверху», — приводит слова Брогдона Fadeaway World.