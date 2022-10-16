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Брогдон сравнил Восточную и Западную конференции НБА

Брогдон сравнил Восточную и Западную конференции НБА
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Малкольм Брогдон считает, что Восточная конференция НБА превосходит по силе Западную на данный момент.

«Восточная конференция на сегодняшний день сильнее. Несколько лет назад мы говорили о бесспорном превосходстве Запада, но сейчас всё изменилось. Восток стал сильнее. Мы забрали их самых талантливых игроков, и они играют на Восточном побережье. Несколько лет назад «Кавальерс» считали лотерейной командой, а теперь они в топ-6.

Топовым командам, как мы или «Милуоки» с «Филадельфией», стало сложнее. В этом сезоне будет тяжёлая борьба. Но я думаю, что в итоге более стабильные команды, способные выдавать победы сериями, будут наверху», — приводит слова Брогдона Fadeaway World.

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