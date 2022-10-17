Помощник Владимира Путина рассказал о позиции Кремля по Бриттни Грайнер

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков высказал мнение, что президент США Джо Байден-младший, говоря о необходимости добиваться освобождения арестованной в Российской Федерации американской баскетболистки Бриттни Грайнер, думает прежде всего о ноябрьских промежуточных выборах в своей стране. По словам Ушакова, для руководства России тема с Грайнер не является приоритетной.



«В этой острой ситуации, как мне кажется, он [Байден] думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков. Но это не самая главная тема, которая, по крайней мере, нас волнует», — приводит слова Ушакова ТАСС со ссылкой на его выступление в программе «Москва. Кремль. Путин».

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: