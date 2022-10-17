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Стал известен самый ненавистный игрок НБА по комментариям в соцсетях

Стал известен самый ненавистный игрок НБА по комментариям в соцсетях
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Издание Action Network провело исследование, с целью выяснить самого ненавистного игрока НБА по комментариям болельщиков в «Твиттере». Согласно исследованию более 8,5 млн сообщений фанатов, самым нелюбимым игроком оказался разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт — 41,03 процента твитов о нём носят негативный характер.

На втором месте по этому показателю оказался форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин (38,27%), третьим стал центровой «Майами» Бэм Адебайо (37,33%).

При этом по количеству негативных твитов лидирует лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс — таких сообщений насчитали почти 116 тыс. Однако по количеству положительных сообщений лидирует также Леброн — их 249 тыс. Общее же число твитов о Леброне составляет свыше 704 тыс.

Леброн девять лет доминирует по зарплате в НБА. $ 124 млн за сезон — и Стеф даже не близко Леброн девять лет доминирует по зарплате в НБА. $ 124 млн за сезон — и Стеф даже не близко
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