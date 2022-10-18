Томпсон — о драке Грина и Пула: насилие никогда ничего не решает. Мы уже поговорили с ними

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу драки между товарищами по команде Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.
«Прискорбная ситуация. Насилие никогда ничего не решает, особенно между товарищами по команде. Но мы уже прошли через это. Мы поговорили с обоими игроками как с группой, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы исправить эти отношения. Мы знаем, что победа лечит всё.
Я люблю обоих этих парней. Дрэймонд — мой брат. Мы прошли через все вместе. Джей Пи — как мой младший брат. Я хочу для них самого лучшего. Я очень рад, что Джей Пи подписал новый контракт. Он это заслужил. То, что он прошёл путь от новичка до будущего франшизы, — это нечто особенное. Я знаю, что у нас с Дрэймондом ещё очень многое осталось в запасе не только на этот год, но и на долгие годы вперёд. Мы все любим друг друга. Мы не мы без них обоих. Нам нужны они оба, чтобы идти туда, куда мы хотим», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.
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