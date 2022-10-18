Хирроу считает, что его травма помешала «Майами» стать чемпионом НБА

Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу считает, что его травма стала ключевым фактором поражения команды в финале Восточной конференции.



Хирроу получил травму паховых мышц по ходу серии с «Бостон Селтикс». Тайлер пропустил четвёртый, пятый и шестой матчи, а в заключительной игре провёл лишь семь минут. «Бостон» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в финал.



«В конце сезона было очень обидно. Обидно, что всё завершилось именно таким образом. Если бы не моя травма и я мог бы показывать свой уровень, который показывал на протяжении всего сезона, то, думаю, «Хит» могли выиграть свой четвёртый титул. Это дополнительно меня мотивирует», — приводит слова Хирроу The Miami Herald.



Чемпионом НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз».

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