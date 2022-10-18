Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хирроу считает, что его травма помешала «Майами» стать чемпионом НБА

Хирроу считает, что его травма помешала «Майами» стать чемпионом НБА
Комментарии

Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу считает, что его травма стала ключевым фактором поражения команды в финале Восточной конференции.

Хирроу получил травму паховых мышц по ходу серии с «Бостон Селтикс». Тайлер пропустил четвёртый, пятый и шестой матчи, а в заключительной игре провёл лишь семь минут. «Бостон» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в финал.

«В конце сезона было очень обидно. Обидно, что всё завершилось именно таким образом. Если бы не моя травма и я мог бы показывать свой уровень, который показывал на протяжении всего сезона, то, думаю, «Хит» могли выиграть свой четвёртый титул. Это дополнительно меня мотивирует», — приводит слова Хирроу The Miami Herald.

Чемпионом НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз».

Новость по теме
«Майами» договорился с Тайлером Хирроу о продлении контракта на $ 130 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022