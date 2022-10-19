Результаты всех матчей Евролиги 18 октября

Вчера, 18 октября, состоялись матчи 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Всего было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами игрового дня.
Евролига. 3-й тур регулярного чемпионата. 18 октября
«Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — «Валенсия» (Валенсия, Испания) — 91:92 (21:20, 24:25, 23:21, 23:26)
«Жальгирис» (Каунас, Литва) — «Виртус Болонья» (Болонья, Италия) — 68:65 (16:24, 15:14, 21:15, 16:12)
«Фенербахче» (Стамбул, Турция) — АСВЕЛ (Виллербан, Франция) — 84:63 (25:19, 17:17, 23:10, 19:17)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Монако» (Монако, Монако) — 78:70 (14:20, 17:22, 21:17, 26:11)
«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Барселона» (Барселона, Испания) — 73:84 (18:18, 16:19, 19:28, 20:19)
«Партизан» (Белград, Сербия) - «Олимпия» (Милан, Италия) — 75:80 (27:17, 22:24, 12:21, 14:18)
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