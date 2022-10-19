Дюрант выступил в защиту Расселла Уэстбрука

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заступился за разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука, который подвергся жёсткой критике в межсезонье.



Уэстбрук мог покинуть «Лейкерс», но ни один клуб не согласился подписывать Расселла из-за высокой зарплаты.



«От «Лейкерс» всегда много ждут, и многого ждали в прошлом сезоне. Там ты играешь словно под микроскопом. Расселл промазал из-под кольца, не попал трёхочковый, у него может быть пять из семи, но в итоге его будут критиковать за два последних броска.



Теперь из него сделали объект для насмешек. Разговоры вокруг игры стали токсичными. Понимаю, когда критикуют за какие-то действия на площадке, но сейчас это уже превращается кое во что другое. А именно – в травлю», — приводит слова Дюранта твиттер-аккаунт Boardroom.

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