Степанова отреагировала на отстранение сборной России от ЧЕ-2023, приведя в пример бокс

Бывшая баскетболистка Мария Степанова, двукратный призёр Олимпийских игр, обладательница двух серебряных медалей чемпионатов мира, а также трёхкратная чемпионка Европы в составе сборной России, высказалась по поводу отстранения национальной команды России от Евробаскета-2023. Ранее такое решение приняла Международная федерация баскетбола (ФИБА).



«Я не особо надеялась. Напротив, чётко понимала, что игровые виды спорта вряд ли сейчас допустят. Потому что это могло повлечь массовые отказы других сборных. В индивидуальных видах, таких как теннис, всё проще: если один игрок не захотел играть, то это не повлияет на весь турнир. В боксе вообще свой мир, и они волевым решением определили, что спорт — это спорт, а политика — политика. Кулаком по столу ударили: кто не хочет биться, пожалуйста, не бейтесь.



А в командных видах всё гораздо сложнее. Организаторы, видимо, боятся, что турнир вообще будет сорван, поэтому таким образом перестраховываются. В США тоже живут своей жизнью, им без разницы, россиянин или не россиянин. А у нас вот политика вылезла на первый план. Не понимаю, как можно всё грести под одну гребёнку. Всегда спорт был вне политики. Но все люди, и эмоции берут верх как у спортсменов, так и у тренеров. И у рефери свои взгляды на жизнь, которые могли бы проявиться на площадке. Такая вот странная и сложная ситуация», — приводит слова Степановой «RT на русском».

Новость по теме Женская сборная России по баскетболу пропустит чемпионат Европы 2023 года