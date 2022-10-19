Зак Лавин пропустит матч с «Майами» из-за травмы колена

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин пропустит первый матч регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Как сообщает источник, у спортсмена травма левого колена.



Кроме того, Лавин может пропустить матч с «Вашингтон Уизардс» и дебютировать в сезоне в домашнем матче с «Кливленд Кавальерс».



Лавин выступает за «Чикаго» пять сезонов. В минувшем сезоне он вместе с командой вышел в плей-офф НБА. Зак впервые в карьере выступил в решающих стадиях НБА. В среднем он набирал 24,4 очка, делал 4,6 подбора и 4,5 передачи.



По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Чикаго» занял шестое место в Восточной конференции. На стадии четвертьфинала плей-офф НБА Восточной конференции команда в серии уступила «Милуоки Бакс» со счётом 1-4.