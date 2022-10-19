Леброн сказал, почему «Лейкерс» реализовали лишь четверть трёхочковых в матче с «Уорриорз»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс прокомментировал статистику команды по реализации трёхочковых в дебютном матче сезона с прошлогодними победителями «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, «Лейкерс» реализовали всего 10 дальних бросков из 40, по итогам встречи уступив со счётом 109:123.

«Не знаю, по-моему, мы смотримся отлично. Возможно, это позволяют нам соперники. По правде сказать, мы не являемся командой, заточенной под броски. У нас нет снайперов», – сказал Леброн на пресс-конференции после матча с «Уорриорз».

Ранее в интервью Джеймс высказался о возможности побить рекорд НБА по количеству набранных очков за карьеру.