Клэй Томпсон извинился перед директором NBA 2K

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон обратился к директору по цифровому маркетингу NBA 2K Ронни Сингху.



«Хочу извиниться перед Ронни. Я эмоционально отреагировал на вымышленный рейтинг и выплеснул свою злость на него, подшучивая в своих комментариях. Буллинг — неподобающее поведение, так что хочу принести свои извинения», — написал Томпсон в своих социальных сетях.



Ранее Томпсон выражал недовольство своим рейтингом исполнения трёхочковых в игре NBA2K. Напомним, перед выходом игры 9 сентября создатели популярного симулятора в своих социальных сетях опубликовали рейтинг по трёхочковым броскам игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Возглавил список партнёр Томпсона по команде Стефен Карри (99). У Томпсона этот показатель равен 88 баллам.

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