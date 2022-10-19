«Голден Стэйт» не собирается обменивать Грина до конца сезона, несмотря на драку с Пулом

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин останется в команде до конца нынешнего сезона, несмотря на драку с одноклубником Джорданом Пулом на тренировке команды, сообщает ESPN. По информации источника, клуб не намерен обменивать кого-то из ключевых игроков до конца сезона, чтобы снова попробовать побороться за титул.
Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что Дрэймонд Грин в 2023 году воспользуется опцией игрока и продлит контракт на год на сумму $ 27,5 млн.
Напомним, Грин нанёс удар Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видеозаписи, которая появилась в интернете. Разнимать игроков пришлось товарищам по команде. Тренировочное занятие было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф, сумма которого не разглашалась.
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