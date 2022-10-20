Эксперт заметил плохой знак в поведении Леброна Джеймса после игры с «Голден Стэйт»

Обозреватель НБА Брайан Уиндхорст заметил плохой знак в поведении Леброна Джеймса после поражения от «Голден Стэйт Уорриорз». Напомним, «Лейкерс» реализовали всего 10 дальних бросков из 40, по итогам встречи уступив со счётом 109:123.



«Не знаю, по-моему, мы смотримся отлично. Возможно, это позволяют нам соперники. По правде сказать, мы не являемся командой, заточенной под броски. У нас нет снайперов», – сказал Леброн на пресс-конференции после матча с «Уорриорз».



«Он помотал головой, когда говорил это. Обычно это означает, что ждать чего-то хорошего не стоит. Чаще всего игроки мотают головой в январе или феврале, когда оценивают своих партнёров по команде после завершения дедлайна обменов. Как правило, это отражает действительность, потому что к тому времени уже нельзя ничего изменить. Но то, что он помотал головой в октябре — это не говорит ни о чём хорошем», — приводит слова Уиндхорста ESPN.