Джей Джей Редик: в этом сезоне «Лейкерс» будут чествовать Леброна

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик высказался по поводу положения дел в «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что в этом сезоне «Лейкерс» будут чествовать Леброна. В какой-то момент он превзойдёт Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру и станет самым результативным игроком в истории НБА.

Каждый день мы ведём разговоры об их недостатках — это о многом говорит. Мы все прекрасно понимаем, что это за команда. Они стали чемпионами, в следующем сезоне играли в плей-ин, а ещё через год не попали и туда. Нынешний чемпионат должен быть посвящен Леброну Джеймсу», — приводит слова Редика ESPN.

Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прошёл блиц-опрос от пресс-службы клуба, во время которого назвал самое памятное для себя событие в Национальной баскетбольной лиге.