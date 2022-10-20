Джей Джей Редик: в этом сезоне «Лейкерс» будут чествовать Леброна

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик высказался по поводу положения дел в «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне.
«Я думаю, что в этом сезоне «Лейкерс» будут чествовать Леброна. В какой-то момент он превзойдёт Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру и станет самым результативным игроком в истории НБА.
Каждый день мы ведём разговоры об их недостатках — это о многом говорит. Мы все прекрасно понимаем, что это за команда. Они стали чемпионами, в следующем сезоне играли в плей-ин, а ещё через год не попали и туда. Нынешний чемпионат должен быть посвящен Леброну Джеймсу», — приводит слова Редика ESPN.
Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прошёл блиц-опрос от пресс-службы клуба, во время которого назвал самое памятное для себя событие в Национальной баскетбольной лиге.
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