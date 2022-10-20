Дончич высказался о поражении в первом матче нового сезона НБА

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился эмоциями после поражения в матче 1-го тура нового сезона регулярного чемпионата НБА.



«Даллас Маверикс» проиграл «Финикс Санз» со счётом 105:107, при этом упустив преимущество в 22 очка. На последних секундах игры Лука Дончич промахнулся из-за дуги. Бросок мог принести победу «Далласу».



«Это всего лишь первый матч, так что ничего страшного. У нас в команде появилось несколько новых ребят, ещё предстоит много работы, нужно сыгрываться. Впереди у нас ещё 81 игра, мы всё исправим», — приводит слова Дончича ESPN.



Дончич провёл 37 минут на площадке и стал самым результативным игроком матча, набрав 35 очков. На счету словенца также девять подборов и шесть результативных передач.