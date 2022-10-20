Определён MVP 3-го тура Евролиги

Форвард немецкой «Альбы» Люк Сикма стал MVP 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с «Панатинаикосом» (94:65) Сикма записал себе в актив 16 очков (4/7 двухочковых, 2/3 трёхочковых, 2/2 штрафных) и 15 подборов при рейтинге эффективности 33 балла. Сикма в третий раз в карьере стал MVP Евролиги.



В пятёрку лучших игроков тура также вошли баскетболист «Басконии» Маркус Ховард (32 балла), игрок турецкого «Анадолу Эфес» Василие Мицич (32 балла), защитник «Монако» Джордан Лойд (30 баллов) и форвард греческого «Олимпиакоса» Александар Везенков (29 баллов).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Альба» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, одержав три победы.