«Кто вообще такие? Как не стыдно!» Уильямс раскритиковал Пелинку из-за состава «Лейкерс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Уильямс подверг критике генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинку из-за состава команды. По мнению Уильямса, скамейка запасных «озёрников» едва ли способна усилить команду во время матчей.
«Как тебе не стыдно, Роб Пелинка! Роб Пелинка, в течение всего межсезонья мы говорили о Бадди Хилде и прочих игроках, которые могли бы прийти. Но вот мы видим скамейку запасных «Лейкерс»: Мэтт Райан, Веньен Габриэль, Хуан Тоскано-Андерсон, Остин Ривз, Скотти Пиппен-младший, Макс Кристи, Дэмиан Джонс, Коул Суидер. Ребята, у вас есть какие-то идеи, кто это вообще такие?» — сказал Уильямс на канале NBA on ESPN в YouTube.
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