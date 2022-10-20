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Кавая Леонарда могут перевести на скамейку запасных «Клипперс»

Кавая Леонарда могут перевести на скамейку запасных «Клипперс»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может быть переведён на скамейку запасных. Такое решение команда может принять в начале сезона НБА, чтобы лучше управлять игровым временем баскетболиста. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Yahoo Sports Крис Хайнс.

Напомним, Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. Недавно он сказал, что чувствует себя хорошо. В середине августа 2021 года стало известно, что Кавай подписал с «Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн. Игрок мог подписать четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму $ 235 млн. Леонард выбрал первый вариант.

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