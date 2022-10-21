Ирвинг обратился к Джо Байдену по поводу арестованной в России Грайнер

Звёздный разыгрывающий клуба «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг призвал президента США Джо Байдена-младшего добиваться освобождения соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в России. Соответствующее заявление он сделал на арене в преддверии матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (108:130) перед болельщиками.
«Я ценю, что мы можем делить этот паркет вместе, как братья. Но общая картина такова — освободите, пожалуйста, нашу сестру, Бриттни Грайнер! Президент, сделайте свою работу! Каждый должен делать свою работу! Пожалуйста, верните нашу сестру домой», — сказал Ирвинг.
Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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