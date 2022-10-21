Виндхорст назвал самого доминирующего игрока НБА со времён Шакила О'Нила

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон является самым доминирующим игроком в НБА на данный момент. Такое мнение высказал авторитетный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Виндхорст.



«Зайон Уильямсон — самый доминирующий игрок, которого мы видели в этой лиге со времён Шакила О'Нила», — сказал Виндхорст в эфире 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼.



Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона, а также в сезоне-2019/2020 испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого был вынужден полностью пропустить.



Шакил О'Нил, помимо завоевания четырёх титулов НБА, получал награду самому ценному игроку сезона, трижды становился MVP финала Национальной баскетбольной ассоциации и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд.

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